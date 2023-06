Opale Capital lance sa première stratégie d'investissement en secondaire

Elles s'adressent également aux gérants qui cherchent à prolonger la détention de certains de leurs actifs et à capter ainsi une plus grande part de leur création de valeur.

(AOF) - Opale Capital a sélectionné des stratégies d’investissement en secondaire des groupes Goldman Sachs Asset Management, AlpInvest, filiale du groupe Carlyle, et Harbourvest afin de s’adapter à l’environnement macroéconomique actuel. Cette nouvelle stratégie d’investissement en secondaire est initiée via un fonds de fonds. " Les stratégies d’investissement en secondaire répondent à la demande de liquidité des investisseurs institutionnels souhaitant réallouer leur portefeuille d’investissements " explique la plateforme d’investissement 100% digitale de Tikehau Capital.

