OPA : un rythme toujours soutenu en février

Le point sur les opérations en février. (© DR)

Crozaloc s'apprête à lancer une OPA sur Videlio, Atos renonce à un rapprochement avec DXC Technology, Veolia et Suez continuent de fourbir leurs armes et les différentes opérations «dans le tuyau» se mettent en place (TechnipFMC, Bouygues Construction, Selectirente, La Foncière Verte, Dalet).

Les nouveautés

Videlio : OPA en vue de Crozaloc au prix de 2,60 euros par action.

Talis et Comir, actionnaires historiques de Crozaloc, holding de contrôle de Videlio avec 65,1% du capital, ont signé un protocole d'investissement et de cession avec un consortium conduit par la société de capital-investissement Hivest Capital Partners. A l'issue et sous réserve de la réalisation des opérations de cession, Crozaloc, qui détiendrait alors de concert 85,2% du capital, déposerait une OPA simplifiée sur le solde des actions au prix unitaire de 2,60 euros, avec l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire. Ce prix fait ressortir une prime de 49,4% sur le dernier cours coté avant l'annonce et valorise ce concepteur de solutions audiovisuelles et collaboratives 67,9 millions d'euros.

Atos renonce à un rapprochement avec DXC Technology. À la suite de la déclaration publiée par la société le 7 janvier 2021, le conseil d'administration d'Atos a décidé à l'unanimité de ne pas poursuivre une éventuelle transaction avec DXC Technology, comme il est précisé dans un court communiqué. Début janvier 2021, Atos avait confirmé avoir approché DXC Technology, pesant 6,7 milliards de dollars à Wall Street, en vue d'une transaction amicale potentielle entre les deux groupes afin de créer un leader des services digitaux bénéficiant d'une envergure mondiale, et combinant