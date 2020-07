OPA : un feu d'artifice d'opérations

Le point sur les opérations financières en cette fin du mois de juillet. (© K. Appaiah)

Avec quatre projets d'OPA à Paris (Groupe Open, EasyVista, Société Française de Casinos, Antalis), une OPE dans le pétrole aux Etats-Unis (Noble Energy) et une offre améliorée dans la banque en Italie (UBI Banca), le marché a retrouvé son dynamisme.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Groupe Open : projet d'OPA par les fondateurs et Montefiore Investment au prix de 15 euros par action. Suite à un accord, les fondateurs et actionnaires de référence de Groupe Open, entreprise de services du numérique, avec le concours de Montefiore Investment, lanceront une OPA sur les actions Groupe Open, via une société créée pour les besoins de l'opération (New Go).

L'OPA sera proposée à un prix de 15 euros par action Groupe Open, soit une prime de 57% par rapport à la moyenne des cours pondérée des 60 dernières séances et une prime de 40% par rapport au dernier cours avant l'annonce. Les fondateurs détiennent à ce jour 38% du capital et 52% des droits de vote, de telle sorte qu'il est déjà acquis que le seuil de caducité sera atteint à la clôture de l'offre. L'OPA devrait être déposée auprès de l'AMF fin septembre 2020 pour une ouverture au début du 4e trimestre 2020.

EasyVista : projet d'OPA simplifiée d'Eurazeo PME au prix de 70 euros par action. Cette filiale d'Eurazeo est entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir 67,5% du capital d'EasyVista auprès de certains actionnaires de référence.

Le prix de cession s'établit à 70 euros par action et à 70 euros par obligation convertible, valorisant EasyVista, éditeur de solutions