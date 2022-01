OPA : Ubisoft en vedette avec l’OPA sur Activision

L'actualité des opérations financières du mois de janvier 2022. (© DR)

Le monde des jeux vidéo est en pleine ébullition, avec l’OPA du géant Microsoft sur Activision Blizzard, qui a relancé l’intérêt sur Ubisoft Entertainment (+15,9% sur la semaine écoulée). Par ailleurs, l’OPA sur S.T. Dupont est désormais ouverte et celles sur SQLI et Prodware sont en voie de s’achever. Tout ce qu’il faut savoir.

Les nouveautés

Microsoft lance une OPA géante sur Activision Blizzard .

Après l’offre mixte de 12,7 milliards de dollars de Take-Two sur le spécialiste des jeux pour mobile Zynga, c’est au tour de Microsoft de lancer une OPA sur Activision Blizzard pour un montant de 68,7 milliards de dollars (trésorerie comprise). Pour chaque action Activision, cotée sur le Nasdaq, Microsoft offre 95 dollars, faisant ressortir une prime instantanée de 45,3% sur le dernier cours coté avant l’annonce.

Lorsque la transaction sera finalisée, Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux au monde en termes de chiffre d’affaires, derrière Tencent et Sony. L’acquisition prévue comprend des franchises emblématiques des studios Activision, Blizzard et King comme «Warcraft», «Diablo», «Overwatch», «Call of Duty» et «Candy Crush». L’opération devrait être finalisée en 2023 et aura un effet relutif sur le bénéfice par action.

Les offres en cours

S.T. Dupont : l’OPA simplifiée est ouverte jusqu’au 9 février 2022. D and D International, l’actionnaire de contrôle qui détient désormais 83,26% du capital et 90,40% des droits de vote de cette entreprise spécialisée dans les produits de luxe, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 0,14 euro. Ce prix extériorise une prime de 60,9% sur le cours au 20 octobre 2021 et de 53,8% par