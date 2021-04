OPA : Tarkett, Engie EPS et Filae en vedette

L'actualité des opérations financières à fin avril. (© Fotolia)

Le marché de Paris a été très actif avec trois offres publiques : une OPA simplifiée de Tarkett Participation, contrôlée par la famille Deconinck, sur Tarkett (revêtements de sol), une OPA simplifiée du groupe taiwanais TCC sur Engie EPS (stockage d'énergie) et une offre améliorée de MyHeritage sur Filae (portail de généalogie).

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Tarkett : OPA simplifiée en vue au prix de 20 euros par action. La famille Deconinck a décidé de renforcer son contrôle sur le groupe Tarkett, spécialisé dans les revêtements de sol et les surfaces sportives, avec le soutien de Wendel.

L'offre, initiée par Tarkett Participation à qui sera apporté 50,8% du capital de Tarkett, sera proposée au prix de 20 euros par action, reflétant une prime de 28,5% sur le dernier cours coté avant l'annonce et une prime de 38,5% sur la moyenne des 20 dernières séances.

Tarkett Participation a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire si les actionnaires minoritaires ne détiennent pas plus de 10% du capital et des droits de vote après l'offre. L'OPA devrait être déposée le 26 avril, ouverte à la fin juin et finalisée d'ici la fin juillet.

Engie EPS : projet d'OPA simplifiée à 17,10 euros par action. Engie a annoncé la signature d'un contrat de cession d'actions avec la société taïwanaise TCC pour sa participation de 60,5% dans le capital d'Engie EPS, branche technologique d'Engie qui se concentre sur les systèmes de stockage d'énergie et les micro-réseaux. La finalisation de l'opération, réalisée au prix de 17,10 euros par action, sera suivie par le dépôt d'une OPA simplifiée sur toutes les actions non