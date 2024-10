OPA sur Unieuro: Fnac Darty abaisse la condition du seuil minimal

( AFP / GERARD JULIEN )

Le groupe français Fnac Darty a annoncé lundi l'abaissement à 66,67% de la condition de seuil minimal pour son offre publique d'achat sur le groupe italien de distribution de produits électroniques et électroménagers Unieuro, facilitant l'aboutissement de l'opération.

La condition de seuil minimal était jusqu'à présent fixée à 90%, rappelle le groupe français dans un communiqué publié sur son site.

Cet abaissement reflète "la volonté de Fnac Darty et Ruby de mettre en œuvre avec succès l'offre publique d'achat sur Unieuro", ajoute Fnac Darty, qui "réaffirme" sa "conviction quant à l'attractivité de la contrepartie proposée, valorisant Unieuro à 12 euros par action - soit une prime de 42%".

L'offre est ouverte depuis le 2 septembre et s'achèvera le 25 octobre.

Fin août, le conseil d'administration du groupe italien n'avait pas réussi à dégager une majorité pour accepter le montant de l'OPA lancée par Fnac Darty à son encontre.

Fnac Darty, qui détient déjà 4,4% du capital d'Unieuro, avait annoncé à la mi-juillet vouloir acheter le groupe italien avec le soutien de son premier actionnaire, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

Fnac Darty et Ruby Equity Investment, filiale d'une société contrôlée par Daniel Kretinsky, envisagent de créer une société d'investissement commune qui possédera la participation dans Unieuro.

Cette société commune, détenue à 51% par Fnac Darty et à 49% par Ruby, serait contrôlée par le spécialiste français de la distribution de produits électroniques et électroménagers.

L'acquisition d'Unieuro permettrait à Fnac Darty de prendre pied en Italie, où le groupe français n'est pas présent.

Coté à la Bourse de Milan et pesant 17% du marché italien, Unieuro compte 5.000 salariés dans un peu plus de 500 magasins. Un peu moins des trois quarts de ses magasins sont implantés dans le nord et le centre du pays.

Dans le communiqué publié lundi, Fnac Darty et Ruby se disent "fermement convaincus que ce rapprochement, qui donnerait naissance à un leader de la vente des produits techniques, d'électroménager, de produits éditoriaux et de services en Europe du Sud et de l'Ouest, serait bénéfique pour les clients, les salariés et les franchisés des deux sociétés". Ils entendent "conserver l'ensemble des collaborateurs d'Unieuro".