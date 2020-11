OPA : Spir, Mint, Anevia et Olmix en vedette

Le point sur les opérations financières. (© Fotolia)

Projet d'OPA simplifiée sur Spir Communication, dépôt de l'OPA sur Mint et de l'OPAS sur Anevia, offre volontaire de rachat sur Olmix et poursuite des discussions entre Nexi et Nets : le rythme des opérations ne faiblit pas.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Spir Communication : projet d'OPA simplifiée au prix de 4,16 euros par action. Sofiouest, qui détient 77,88% du capital, s'engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 4,16 euros. L'offre est assortie de deux compléments de prix éventuels pour les actionnaires qui auront apporté leurs titres à l'offre.

Le premier complément est lié à la libération du solde du montant de 5 millions d'euros placé en séquestre dans le cadre des accords de cession de Concept Multimédia (Logic-Immo.fr), soit 0,84 euro au maximum par action. Le second est lié à la cession du contrôle de la société à un tiers acquéreur. Spir Communication ne détient plus aucune filiale, ni actifs opérationnels depuis la cession de Concept Multimédia au groupe Axel Springer en 2018.

Mint : l'OPA est officiellement déposée. Mercure Energie (Eoden), qui détient 16,65% du capital, s'engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 10 euros et les BSA non détenus au prix unitaire de 0,54 euro. Le prix de 10 euros représente une prime de 24,2% par rapport au dernier cours avant l'annonce (8,05 euros) et une prime de 31,3% sur la moyenne pondérée par les volumes des 60 dernières séances (7,61 euros).

Il valorise 100% des titres Mint à hauteur de 64 millions d'euros. Si les conditions