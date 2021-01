OPA, scission, rumeurs... l'année 2021 commence fort

Le point sur les opérations sur le marché. (© Adobestock)

Saison 2 pour l'OPA de Veolia sur Suez avec la remise d'une proposition d'offre, saison 2 également pour TechnipFMC avec la reprise du processus en vue d'une scission, acquisition de Kymab par Sanofi, sans oublier les offres en cours (Amplitude Surgical, Spir Communication, 1000Mercis, EasyVista, Groupe Open) et les bruits de marché (Entain, DXC, Publicis) : ce qu'il faut retenir.

Les nouveautés

Veolia a adressé au conseil d'administration de Suez la proposition d'offre publique qu'elle a l'intention de déposer sur les 70,1% du capital qui ne sont pas en sa possession.

Veolia souhaite que cette proposition puisse établir la réalité des éléments constitutifs du projet du groupe de créer un champion mondial de la transformation écologique. Le groupe souhaite que cette nouvelle démarche permette à l'ensemble des actionnaires de Suez de prendre connaissance des modalités de la proposition d'offre de Veolia sur laquelle ils auront à se prononcer. La copie de la lettre du 7 janvier 2021 de Veolia à Suez est disponible sur https://suez-merger.veolia.com/fr

Suez accuse réception du courrier rendu public par Veolia. Et son conseil d'administration examinera le document reçu. «L'intérêt du projet pour les actionnaires et les autres parties-prenantes, les salariés et les clients, doit s'apprécier au regard des projets alternatifs présentant un potentiel de création de valeur significatif et des modalités d'exécution rapides et maitrisées», est-il précisé, avec le coup de pied de l'âne. Une offre engageante de sa part ne peut être déposée actuellement à l'Autorité des marchés financiers, ajoute Suez : «en effet, l'opération proposée a été organisée et structurée par Veolia dans des conditions irrégulières ;