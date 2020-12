OPA, OPRA, OPE : opérations tous azimuts

Le point sur les opérations début décembre. (© DR)

OPRA sur 1000Mercis, rachat probable des minoritaires d'Orange Belgium, OPE sur IHS Markit, offre mixte sur Slack, relèvement du prix de l'OPA inamicale sur G4S et discussions en vue d'une OPA sur Siltronic : les grandes manœuvres se poursuivent.

Les nouveautés Sur Euronext Paris et Bruxelles

1000Mercis lance une OPRA au prix de 18 euros par action. Ce pionnier de la publicité et du marketing digital, qui a adopté la marque Numberly pour l'ensemble de ses activités, a déposé un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions. 1000Mercis s'engage à acquérir un maximum de 500.000 actions, soit 18,94% de son capital, au prix unitaire de 18 euros. Ce prix représente une prime de 12,8% par rapport au cours du 30 novembre 2020 et une prime équivalente sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date.

Les fondateurs et actionnaires majoritaires, Mme Yseulys Costes, présidente du conseil d'administration et directrice générale, et M. Thibaut Munier, administrateur et directeur général délégué, qui détiennent ensemble 46,27% du capital et 62,60% des droits de vote, n'envisagent pas d'apporter leurs actions à l'offre.

Orange envisage une OPA volontaire conditionnelle sur Orange Belgium. L'opérateur télécom, qui détient déjà 52,9% de sa filiale en Belgique, proposerait une offre en espèces, sans condition de seuil, au prix de 22 euros par action, soit une prime de 35,6% par rapport au cours d'Orange Belgium au 2 décembre 2020 et de 49,3% par rapport au cours moyen sur les six derniers mois. Si les conditions sont réunies, Orange envisagera une radiation éventuelle des actions