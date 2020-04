OPA, OPR : le point des opérations à mi-avril

Le point sur les OPA à la mi-avril et sur les paroles de pros. (© DR)

Dépôt de l'OPA simplifiée sur Blue Solutions, projet d'OPR sur Harvest, plainte de WeWork contre SoftBank suite à l'abandon de son OPA et contrôle en vue de la majorité de Tradedoubler par Reworld Media. Tout ce qu'il faut savoir.

Les nouveautés

Blue Solutions : l'OPA simplifiée est officiellement déposée. Le groupe Bolloré a déposé auprès de l'AMF, par l'entremise de BNP Paribas et Natixis, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Blue Solutions, spécialiste des batteries au lithium. Bolloré, qui détient 95,53% du capital et 97,21% des droits de vote, s'engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 17 euros.

Ce prix fait ressortir une prime de 0,9% sur le dernier cours avant l'annonce de l'offre, le 12 mars 2020, et une prime de 0,8% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. A l'issue de l'OPA, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire sera demandée. Sous réserve du feu vert de l'AMF, l'offre devrait se dérouler du 28 mai au 10 juin 2020.

Harvest : projet d'OPR de Winnipeg Participations à 90 euros. Suite à des acquisitions hors marché, Winnipeg Participations (contrôlée indirectement par des fonds dont la société Five Arrows Managers SAS assure la gestion directe et déléguée) détient désormais 93,25% du capital et 92,4% des droits de vote de cet éditeur de solutions digitales. Winnipeg Participations envisage de déposer auprès de l'AMF un projet d'OPR sur le solde du capital d'Harvest au prix de 90 euros par