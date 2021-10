OPA, OPR : Bel et S.T. Dupont se distinguent

Bel : projet d’OPR d’Unibel réhaussé à 550 euros par action. (© Fromagerie Bel Production France)

Le marché continue sur sa lancée, avec une OPR d’Unibel sur Bel et une OPA simplifiée de D and D International sur S.T. Dupont, avec des primes élevées à la clé.

Les nouvelles offres

Bel : projet d’OPR d’Unibel au prix rehaussé de 550 euros par action. Unibel, holding animatrice du groupe Bel, a déposé un projet d’offre publique de retrait visant les actions du groupe de fromages de marque et de snacking. Unibel, qui détient de concert avec le groupe familial Fiévet-Bel et Sicopa 95,46% du capital, s’engage à acquérir les actions Bel non détenues au prix rehaussé de 550 euros, soit une majoration de 25% par rapport au prix de 440 euros initialement avancé. Ce prix représente une prime de 45,5% sur le cours du 17 mars 2021 et de 58,4% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Unibel, qui remplit d’ores et déjà les conditions de détention, a demandé de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l’offre. Sous réserve du feu vert de l’AMF, celle-ci devrait se dérouler du 9 au 23 décembre 2021.

S.T. Dupont : OPA simplifiée de D and D à 0,14 euro par action. D and D International, l’actionnaire de contrôle de S.T. Dupont détenant déjà 79,71% du capital, a informé la société de son intention de déposer un projet d’OPA simplifiée visant l’intégralité des actions non détenues au prix de 0,14 euro par action. Ce prix extériorise une prime de 57,7% sur le cours du 20 octobre 2021 et de 53,4% par rapport à la moyenne des 60 séances précédant cette date. Il valorise cette