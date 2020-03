OPA : opérations en berne, mais fonds activistes à la manœuvre

Les opérations boursières se font rares en cette période de crise. (© Shutterstock)

Dans un marché chahuté, les opérations ne se bousculent pas, à l'exception de l'OPR sur April. En revanche, des fonds activistes se font entendre, à l'image d'Amber Capital et de Ciam, pour critiquer la gouvernance de sociétés comme Lagardère et Scor.

Les nouveautés

April : l'OPR est officiellement déposée. Andromeda Investissements (CVC Capital Partners), qui détient 99,01% du capital de ce courtier en assurances, s'engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 22 euros. Ce prix fait ressortir une prime de 28,2% par rapport au cours du 28 décembre 2018, dernière séance précédant l'annonce de l'entrée en négociations exclusives, et une prime de 38,7% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date

Andromeda Investissements, qui remplit d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, a demandé à l'AMF de procéder à ce retrait dès la clôture de l'OPR. Sous réserve du feu vert de l'AMF, l'offre devrait se dérouler du 30 avril au 14 mai 2020.

Les opérations en cours

Godewind Immobilien : l'OPA court jusqu'au 22 avril 2020. Après le feu vert donné par la BaFin, l'ex-Foncière des Régions annonce l'ouverture de la période d'acceptation de son offre publique sur l'ensemble des actions de cette foncière cotée spécialisée dans l'immobilier de bureaux en Allemagne.

L'offre est lancée au prix de 6,40 euros par action et bénéficie du plein soutien du management et du conseil de surveillance de Godewind. Ce prix fait ressortir une prime de 14,9% sur le dernier cours avant l'annonce de l'opération (5,57 euros) et