OPA : nouveau rebondissement dans le feuilleton Suez et Bel en vedette

Bel : projet d'OPRA et d'OPR d'Unibel à 440 euros par action. (© Fromagerie Bel Production France)

Proposition de Suez d'une solution négociée à Veolia qui la refuse, projet d'OPRA et d'OPR sur Bel, méga-fusion dans les télécoms canadiens, OPA amicale de Roche sur GenMark Diagnostics : le grand «meccano» se poursuit de plus belle.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Suez propose une solution négociée à Veolia. Le consortium Ardian-GIP a remis le 20 mars au conseil d'administration de Suez une offre ferme et engageante visant à la création d'un nouvel ensemble. Le prix proposé pour l'ensemble des activités concernées représente une valeur d'entreprise de 15,8 milliards d'euros, soit l'équivalent d'une valorisation de 20 euros par action.

Le conseil d'administration de Suez propose d'engager des négociations tripartites sur cette base pour les finaliser au plus vite et d'ici le 20 avril. Avec la demande d'un rehaussement du prix d'offre de Veolia à hauteur de 20 euros par action (coupon attaché) minimum. Si, contrairement à la volonté de Suez, une solution négociée n'aboutit pas au plus tard le 20 avril 2021, l'accélération du plan stratégique Suez 2030 sera mise en œuvre afin de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes bien au-delà de l'offre présentée par Veolia jusqu'à présent.

Veolia la refuse, en indiquant qu'il n'était «pas intéressé par le démantèlement de Suez» et qu'il ne vendrait ni n'échangerait ses 29,9% au capital de son concurrent.

«Il ne saurait y avoir de discussions avec la direction de Suez tant qu'un accord n'aura pas été formellement exprimé au préalable par le conseil