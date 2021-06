OPA : les offres sur Media 6, Eurogerm et Tarkett ouvertes

Le point sur les opérations sur le marché. (© Adobestock)

À défaut de nouvelles opérations, Scor et Covéa ont signé la paix des braves et plusieurs offres publiques ont démarré (Media 6, Financière Agache, Eurogerm et Tarkett).

Les nouveautés

Scor et Covéa enterrent la hache de guerre. Le protocole d'accord transactionnel, qui n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part et d'autre, a pour objectif de créer les conditions pour un retour à des relations mutuellement bénéficiaires sur le long terme.

Parmi les points clés de cet accord, on trouve : la mise en œuvre d'une sortie ordonnée de Covéa du capital de Scor (option d'achat à un prix d'exercice de 28 € par action et durant 5 ans) ; le retour à des relations apaisées (avec le versement à Scor par Covéa d'une indemnité de 20 millions d'euros ; le retrait immédiat des actions judiciaires ; l'obligation de non-dénigrement...) ; et la possibilité pour Scor de redéployer son capital vers la (ré)assurance P&C et à Covéa d'accélérer sa stratégie de développement vers la réassurance vie, via la rétrocession par Scor de portefeuilles de réassurance. Vendredi 11 juin, l'action Scor gagnait 8,4%, à 28,30 €.

Les opérations en cours

Media 6 : l'OPA simplifiée est ouverte jusqu'au 21 juin 2021. Vasco, qui détient de concert avec les membres de la famille Vasseur, 87,79% du capital et 93,17% des droits de vote de ce spécialiste du marketing sur le point de vente, s'engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 10,53 €. Ce prix représente une prime de 27,6%