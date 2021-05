OPA : le mois de juin s'annonce fertile

Le point sur les opérations sur le marché. (© DR)

Projet d'OPRA d'un genre nouveau sur Idsud, OPA amicale de Vonovia sur Deutsche Wohnen, rachat de la MGM par Amazon : les grandes manœuvres se poursuivent.

Les nouveautés

Idsud va lancer une OPRA originale par voie d'échange d'actions FDJ. Cette offre publique de rachat d'actions portera sur un maximum de 536.503 actions, représentant 59,74% du capital, par voie d'échange contre des actions Française des Jeux détenues en portefeuille, selon une parité de 4 actions FDJ pour 1 action Idsud. Cette parité fait ressortir une prime de 95% sur le cours de clôture d'Idsud au 20 mai 2021.

Toutes les demandes de rachat d'actions seront intégralement servies et aucune réduction ne sera appliquée aux demandes compte tenu du nombre d'actions visées par l'offre et de l'engagement de non-apport de la famille Luciani. Le projet d'OPRA sera déposé prochainement. Et l'offre devrait se dérouler en juillet-août 2021.

Vonovia lance une OPA amicale sur Deutsche Wohnen. Après avoir conclu un accord, le numéro un de l'immobilier résidentiel privé en Allemagne va acquérir le numéro deux, dont 70% du parc est situé à Berlin, pour un montant de 19 milliards d'euros. Vonovia offre 53,03 euros par action Deutsche Wohnen (dividende 2020 de 1,03 euro attaché), faisant ressortir une prime de 17,9% sur le dernier cours coté le 21 mai 2021 et une prime de 25% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date. La réunion des deux sociétés donnera naissance à un