OPA : le marché retrouve de la vigueur

Le point sur les opérations financières début juillet. (© Fotolia)

Projet d'OPA sur Envea, dépôt de l'offre sur Mediawan, maintien du prix pour Le Bélier, amélioration de l'offre sur Infigen, ouverture de l'OPA sur Hexabyte : avec la (relative) stabilisation des places financières, les opérations reprennent.

Les nouveautés sur Euronext Paris

Envea : projet d'OPA de Carlyle Group au prix de 110 euros par action. Cette société américaine de capital-investissement est entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation majoritaire au capital de l'ex-Environnement SA, spécialisée en instrumentation de contrôle de l'environnement. Carlyle se porterait acquéreur de 55,8% du capital, représentant environ 63,6% des droits de vote théoriques.

En cas de réalisation de l'opération, la structure contrôlée par Carlyle déposera un projet d'OPA simplifiée visant le solde des actions Envea au prix unitaire de 110 euros. Ce prix extériorise des primes de 8,9% par rapport au cours de clôture du 26 juin 2020 et de 9,3% par rapport au cours moyen des 60 dernières séances. Carlyle n'a pas l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.

Mediawan : l'OPA est officiellement déposée. Comme annoncé le 22 juin 2020, BidCo Breteuil (contrôlée in fine par M. Pierre-Antoine Capton) a déposé, par l'entremise de la Société Générale, un projet d'OPA visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables (BSAR) de Mediawan. L'initiateur, qui détient de concert avec un groupe d'actionnaires 27,31% du capital, s'engage à acquérir chaque action au prix de 12 euros et chaque BSAR au