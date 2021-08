OPA : la rentrée s'annonce fertile

L'actualité des opérations financières en cette fin août. (© Fotolia)

OPA amicale de Faurecia sur l'équipementier Hella, bataille boursière dans l'industrie du saumon avec la surenchère de SalMar sur Norway Royal Salmon, OPA d'EPAM Systems sur le groupe de communication digitale Emakina : en dépit d'un marché quelque peu déserté, les opérations de rapprochement se poursuivent.

Les nouveautés

Faurecia lance une OPA amicale sur l'équipementier automobile allemand Hella. Le groupe français a conclu un accord avec le « Pool familial » pour lancer une offre publique d'achat sur toutes les actions Hella au prix unitaire de 60 euros (60,96 euros dividende attaché) et acquérir sa participation de 60%.

Ce prix fait ressortir une prime de 33% par rapport au dernier cours non affecte? de 45,80 euros et repre?sente une valeur d'entreprise estime?e a? 6,7 milliards d'euros. L'opération a e?te? approuve?e a? l'unanimite? par le conseil d'administration de Faurecia et a rec?u le soutien du management de Hella. Le groupe se positionnera comme le 7e fournisseur automobile mondial, avec un profil renforce? en termes d'activite?s et de portefeuille clients. La re?alisation de la transaction reste soumis aux approbations des autorite?s re?glementaires compe?tentes.

Norway Royal Salmon : SalMar surenchérit sur l'offre de NTS. Le groupe norvégien, l'un des plus grands producteurs mondiaux de saumon d'élevage, a décidé de contrer l'OPA de son concurrent, en proposant 270 couronnes par action Norway Royal Salmon. Ce prix représente une prime de 12,5 % par rapport à l'offre de NTS (240 couronnes) et une prime de 54% sur la moyenne des 30 séances avant l'annonce de l'offre NTS, le 15 juillet 2021.