OPA, fusion : tous les secteurs sont concernés

Poursuite des discussions sur Suez, relèvement de prix sur Antalis, offres en vue sur EasyVista et Sodifrance, fusion entre CaixaBank et Bankia, OPA amicale sur Immunomedics, nouvelle tentative sur Metro, OPA d'Iliad sur Play : les opérations se multiplient.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Engie demande une amélioration des termes de l'offre de Veolia et est ouvert à toute offre alternative. Le conseil d'administration d'Engie s'est réuni jeudi 17 septembre 2020 afin de procéder à l'analyse de l'offre de Veolia, reçue le 30 août dernier, concernant une partie de la participation détenue dans le capital de Suez.

Le conseil a considéré que cette offre n'est pas acceptable en l'état. Le conseil a donné mandat à Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration, et à Claire Waysand, directrice générale par intérim, de rechercher auprès de Veolia une amélioration des termes de son offre et d'obtenir des assurances complémentaires sur la qualité du projet et le respect des parties prenantes.

Par ailleurs, le conseil a demandé de poursuivre les échanges avec Suez et d'étudier toute offre alternative qui devra être transmise dans les tous prochains jours à Engie.

Antalis : le prix de l'OPA simplifiée de KPP est relevé de 23%. Antalis a été informée par Kokusai Pulp & Paper que le prix proposé pour l'acquisition des actions Antalis dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée a été porté à 0,90 euro par action.

Pour rappel, KPP a déposé auprès de l'AMF, le 22 juillet 2020, un projet d'offre visant les