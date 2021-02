OPA : Filae, Microwave Vision et Naturgy en vedette

L'actualité des opérations financières en ce début février. (© Fotolia)

Les opérations financières continuent leur bonhomme de chemin, avec le projet d'OPA sur Filae, le dépôt de l'offre sur Microwave Vision et l'OPA partielle sur Naturgy, sans oublier le feuilleton Suez/Veolia, les opérations en cours et les rumeurs.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Filae : projet d'OPA de Trudaine Participations à 14 euros par action.

En sa qualité de premier actionnaire de Filae et forte de l'expertise de Geneanet dans la généalogie en ligne, Trudaine a étudié avec attention les conditions du projet de rapprochement entre Filae et son concurrent israélien MyHeritage annoncé le 21 janvier 2021.

Après analyse des modalités encore incertaines de ce rapprochement, Trudaine a la conviction que le projet d'OPA qu'elle déposera dans les prochains jours au prix de 14 euros par action correspondant à une valorisation de 23,1 millions d'euros, ainsi que sur les obligations convertibles pour un prix de 8 euros par titre, est plus intéressant tant pour les actionnaires et les titulaires d'OC que pour Filae et ses salariés.

Microwave Vision : l'OPA simplifiée est officiellement déposée. Comme annoncé le 30 juillet 2020, Rainbow Holding (contrôlée par HLD Europe) a déposé, par l'entremise de Natixis, un projet d'offre publique visant les actions Microwave Vision. Rainbow Holding, qui détient désormais 57,29% du capital de cette société spécialisée dans la visualisation des ondes électromagnétiques, s'engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 26 euros. Ce prix fait ressortir une prime de 7,9% sur le dernier cours coté, le 29 juillet 2020, et