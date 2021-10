OPA : Devoteam, SQLI et Artefact en vedette

L'actualité des opérations financières du mois d'octobre. (© Fotolia)

Projet d'OPA simplifiée sur Devoteam, relèvement du prix sur SQLI, dépôt de l'OPA simplifiée sur Artefact, offre de rachat sur New Invest, mariage entre Emerson et Aspen Technology et OPA sur Quares Student Housing : les opérations se multiplient.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Devoteam : projet d'OPA simplifiée de Castillon. MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, via cette structure, ont décidé de renforcer leur contrôle sur Devoteam en lançant une OPA simplifiée sur les actions non détenues et qui représentent 13,7% du capital.

L'offre est proposée à 168,50 euros par action, représentant une prime de 23,2% par rapport au cours du 13 octobre 2021 et de 28% sur la moyenne des 30 dernières séances (le prix est également supérieur de 71,9% à celui de l'OPA, lancée le 20 octobre 2020). Cette offre fait suite à l'acquisition par Castillon, conclue le 13 octobre 2021, de la participation détenue par des fonds et actionnaires de Devoteam gérés et représentés par Amiral Gestion et portant sur 4,4% du capital. Si les conditions requises sont remplies, Castillon demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

SQLI : DBAY Advisors relève le prix de son OPA. À la suite de la conclusion d'engagement d'apport, cette société de gestion d'actifs et actionnaire de SQLI à hauteur de 28,6% a décidé de relever le prix à 31 euros par action, soit une hausse de 3,3% par rapport au prix initial (30 euros). Aucun complément de prix ne sera versé dans le cadre du retrait obligatoire. DBay indique par ailleurs qu'un actionnaire représentant 9,4% du