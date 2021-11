OPA : des primes attractives pour CNP Assurances, Prodware et S.T. Dupont

L'actualité des opérations financières en ce début novembre. (© Adobestock)

Les rapprochements se multiplient, avec le projet d’OPA simplifiée de La Banque Postale sur CNP Assurances et les discussions entre ALD Automotive (Société Générale) et Lease Plan, sans oublier le dépôt des offres sur Prodware et S.T. Dupont.

Les nouvelles offres Sur Euronext Paris

CNP Assurances : projet d’OPA simplifiée de La Banque Postale.

LBP, groupe bancaire public, et BPCE projettent de rationaliser l’ensemble de leurs partenariats capitalistiques et industriels. Dans ce cadre, LBP et BPCE concluraient un accord portant notamment sur la cession par BPCE de sa participation de 16,1% dans CNP Assurances pour un prix de 21,90 euros par action (dividende attaché), ce qui porterait la part de LBP à 78,9%. LBP déposerait alors une OPA simplifiée pour les minoritaires au prix de 21,90 euros par action, en visant le retrait obligatoire, si les conditions sont réunies. Ce prix fait ressortir une prime de 36,2% sur le dernier cours avant l’annonce (16,075 euros) et valorise CNP Assurances 15 milliards d’euros. Sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires, l’offre devrait être ouverte durant le premier trimestre 2022.

Prodware : l’OPA de Phast Invest a été déposée. Cette structure détenue par les dirigeants, actionnaires historiques, de Prodware, qui détient de concert avec d’autres actionnaires 38,47% du capital de cette société spécialisée dans l’édition-intégration et l’hébergement de solutions de gestion, s’engage a à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 8,80 euros par action, soit une prime de 66% sur le cours de l’action, le 19 octobre 2021. En cas de suite