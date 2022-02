OPA : des opérations «dans le tuyau»

L'actualité des opérations financières en ce mois de février 2022. (© Adobestock)

Le marché, en proie à une nette hausse de la volatilité, a marqué une pause, même si des opérations s’annoncent (Worldline, Peloton Interactive) et d’autres arrivent à leur terme (SQLI, Prodware, Suez). Tout ce qu’il faut savoir.

Les opérations en cours

SQLI : l’OPA rouverte se terminera le 15 février 2022.

Synsion BidCo, société contrôlée par DBAY Advisors, qui détient au moins 65,30% du capital de cette agence digitale spécialisée dans le e-commerce, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix de 31 euros par action. Ce prix représente une prime de 18,3% sur le dernier cours coté avant l’annonce, au 22 septembre 2021, et une prime de 20,6% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. DBAY Advisors a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire s’il détient 90% du capital et des droits de vote à l’issue de l’offre.

Prodware : l’OPA rouverte sera close le 18 février 2022. Phast Invest, qui détient désormais de concert au moins 85,78% du capital de cette société spécialisée dans l’édition-intégration et l’hébergement de solutions de gestion, s’engage à acquérir les actions non détenues au prix unitaire de 8,80 euros. Ce prix fait ressortir une prime de 66% sur le cours du 19 octobre 2021 et de 66,5% sur la moyenne des 60 dernières séances avant cette date. Phast Invest n’a pas l’intention de mettre en œuvre de retrait obligatoire.

Suez : le retrait obligatoire interviendra le 18 février 2022. Il portera sur 26.020.336 actions au prix unitaire de 19,85 euros, représentant 4,07% du capital. Selon les