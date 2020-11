OPA : Advenis, RSA, Zenitel et les banques en vue

Le point sur les nouvelles offres et celles en cours. (© Fotolia)

Relèvement de l'offre sur Advenis, OPA amicale sur RSA Insurance, OPA sur Zenitel, OPA de Crédit Agricole sur une banque italienne et discussions en vue d'une fusion entre BBVA et Sabadell : les opérations s'enchaînent.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Advenis : le prix de l'OPA simplifiée est rehaussé de 15%.

Inovalis, qui détient 72,86% du capital et 97,14% des obligations convertibles (OC) de cette société spécialisée dans la gestion d'actifs immobiliers et financiers, s'engage désormais à acquérir chaque action au prix de 2,07 euros contre 1,80 euro initialement. Le prix fait ressortir une prime de 108,04% sur le dernier cours coté, le 23 septembre, et une prime de 76,7% sur la moyenne des 3 derniers mois avant cette date.

Le prix inchangé par OC (3.017,42 euros) extériorise, de son côté, une prime de 3,7% par rapport au plancher obligataire calculé à 2.911,01 euros, après perception du premier paiement semestriel. Si les conditions requises sont remplies, l'initiateur demandera la mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

Sur les marchés étrangers

Crédit Agricole a lancé une OPA sur Credito Valtellinese. Le français propose 10,50 euros par action de la banque italienne.

RSA Insurance : OPA amicale à 685 pence l'action. Deux semaines après avoir engagé des discussions, le consortium réunissant le canadien Intact Financial et le danois Tryg est parvenu à un accord pour acquérir l'assureur britannique, connu sous la marque More Than. Dans le cadre de cette opération, Intact conservera les activités canadiennes,