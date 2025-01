OP-Mobility (ex-PlasticOmnium): soulève résistance des 10,7E information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - OP-Mobility (ex-PlasticOmnium) soulève la résistance des 10,7E du 6 janvier et s'ouvre la route des 11,30E (ex-sommet du 3 juin et peut-être des 11,91E, l'ex-zénith du 15 mai).





Valeurs associées OPMOBILITY 10,90 EUR Euronext Paris +6,03%