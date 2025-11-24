 Aller au contenu principal
Ooma progresse grâce à l'acquisition d'un fournisseur de communications d'entreprise basées sur l'informatique dématérialisée
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de la société de télécommunications Ooma OOMA.N augmentent de près de 4 % à 11,3 $ avant le marché

** L'entreprise s'apprête à racheter Phone.com, une société de communications professionnelles basée sur le cloud, pour 23,2 millions de dollars en numéraire

** La transaction devrait ajouter 22 à 23 millions de dollars de revenus et 1,0 à 1,5 million de dollars d'EBITDA ajusté par an

** La transaction sera financée par une combinaison de liquidités et de dettes

** L'opération devrait être conclue au quatrième trimestre de l'exercice 2026

** Cinq courtiers sur six évaluent l'action d'OOMA à "acheter" ou plus et un à "conserver"; leur prévision médiane est de 18,3 $; selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 22,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

OOMA
10,880 USD NYSE 0,00%
