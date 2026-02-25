Onze États américains demandent au ministère de la Justice de mener une enquête approfondie sur l'accord entre Netflix et Warner Bros.

Les procureurs généraux républicains de 11 États américains ont demandé au ministère américain de la Justice de procéder à un examen approfondi de l'offre de Netflix d'acquérir les studios et les actifs de streaming de Warner Bros., affirmant que l'accord menace la domination des États-Unis dans le domaine du cinéma, selon une lettre vue par Reuters.

La pression monte sur Netflix pour qu'il franchisse les obstacles réglementaires et fasse une meilleure offre après que Warner Bros Discovery WBD.O a ouvert la porte à l'examen de l'offre majorée de Paramount Skydance PSKY.O de 31 dollars par action.

LeNebraska et le Montana ont pris la tête du groupe d'États qui ont demandé au ministère de la Justice d'examiner de près la manière dont l'opération affecterait les clients des services de diffusion en continu, ainsi que le marché des sorties de films en salle.

L'opération "entraînera probablement une concentration excessive du marché qui étouffera la concurrence et entraînera par conséquent une hausse des prix, une baisse de la fiabilité et une diminution de l'innovation dans l'une des principales industries américaines, au détriment des consommateurs américains", ont-ils écrit.

Selon eux, le fait que Netflix prenne le contrôle de la vaste bibliothèque de contenus de Warner Bros. et absorbe le service de streaming rival HBO Max pourrait réduire la concurrence entre les plateformes de vidéo par abonnement. Ils citent également l'opposition des groupes de l'industrie du cinéma qui craignent que l'accord avec Netflix ne réduise le nombre de sorties en salle.

Les procureurs généraux de l'Alabama, de l'Alaska, de l'Iowa, du Dakota du Nord, du Kansas, de la Caroline du Sud, du Tennessee, de la Virginie-Occidentale et de l'Utah se sont joints à la lettre.

Le procureur général de Californie a déjà déclaré que l'État examinait de près l'accord avec Netflix et l'offre concurrente de Paramount.

Un porte-parole de Netflix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La société a déclaré que l'accord profiterait aux consommateurs et aux travailleurs et qu'elle continuerait à distribuer des films dans les salles de cinéma.