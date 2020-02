Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Onze cas de contamination au coronavirus aux Etats-Unis Reuters • 03/02/2020 à 05:02









(Actualisé avec nouveaux cas de contaminations) 3 février (Reuters) - Les autorités sanitaires de Californie ont signalé dimanche trois nouveaux cas de contamination au coronavirus 2019-nCoV, portant à onze le total des cas confirmés aux Etats-Unis. A Santa Clara, dans la baie de San Francisco, une patiente de retour de Wuhan - dans la province du Hubei, épicentre de l'épidémie - a été placée à l'isolement, ont déclaré des responsables du comté, précisant qu'elle n'était pas suffisamment malade pour être hospitalisée. Les deux autres cas concernent un couple marié résidant dans le comté de San Benito, dans le centre de la Californie, ont annoncé les autorités locales. Le mari a récemment voyagé à Wuhan et aurait transmis le virus à son épouse, ont-elles ajouté. Aucun des deux patients n'a été hospitalisé. Le coronavirus 2019-nCoV a fait 56 victimes supplémentaires dimanche dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, a annoncé la télévision d'Etat, portant à 350 morts le bilan de l'épidémie. La Maison blanche a décrété l'état d'urgence sanitaire sur le territoire américain, et l'entrée est désormais interdite aux ressortissants étrangers s'étant récemment rendus en Chine. (Rich McKay à Atlanta, version française Arthur Connan)

