Onxeo présentera son inhibiteur de PARP de nouvelle génération, OX401, à l'occasion du PARP & DDR Inhibitors Summit 2020

« OX401 bénéficie de l'ensemble de nos recherches sur le mécanisme unique de leurre agoniste déjà utilisé par AsiDNA(TM), notre inhibiteur de la réparation de l'ADN en phase clinique, et nous sommes heureux de pouvoir présenter cet inhibiteur de PARP extrêmement innovant aux acteurs les plus éminents du domaine de la réponse aux dommages de l'ADN, » déclare Françoise Bono, directrice scientifique d'Onxeo. « Nous sommes en train de constituer un ensemble de données précliniques robuste pour OX401, qui a été optimisé afin d'être efficace à la fois sur l'inhibition de PARP et sur l'activation de la voie STING, mais aussi pour s'affranchir de la résistance acquise comme des contraintes de déficience de la voie de recombinaison homologue, deux difficultés majeures rencontrées par cette classe de médicaments. »



