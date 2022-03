Onxeo présentera de nouvelles données précliniques mettant en évidence la capacité d'AsiDNA™ à lutter contre la résistance tumorale et à protéger de la toxicité des traitements anticancéreux lors du congrès annuel de l'AACR 2022

AsiDNA™ surmonte la résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase dans des modèles de cancer du poumon

AsiDNA™ protège les cellules saines lorsqu'il est associé aux traitements antitumoraux conventionnels



Wael Jdey, Preclinical Lead of Onxeo, déclare : « Ces nouvelles données acceptées pour présentation à l'AACR 2022 complètent l'ensemble des données précliniques et cliniques obtenues avec AsiDNA™. Avec son mécanisme d'action original, AsiDNA™ a montré sa capacité à agir sur de nouveaux modèles précliniques présentant une résistance tumorale aux TKI, notamment à l'osimertinib dans des modèles de cancer du poumon non à petites cellules présentant une mutation de l'EGFR. Nous sommes ravis de présenter ces données à la communauté scientifique et sommes impatients d'entamer les prochaines étapes du plan de développement d'AsiDNA™. »



