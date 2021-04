Onxeo présentera de nouvelles données précliniques à l'AACR 2021

Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo, commente : « Les cellules pharmaco-tolérantes sont une cause bien établie de résistance aux TKI et, comme nous l'avions déjà démontré l'an dernier, aux inhibiteurs de PARP. Nous avons généré de nouvelles données démontrant que ces cellules sont également impliquées dans la résistance aux inhibiteurs de KRAS et confirmé la capacité d'AsiDNA(TM) à cibler spécifiquement ces cellules et ainsi prévenir ou même inverser la repousse tumorale. Ces résultats ouvrent la porte à une autre combinaison potentielle avec ces composés innovants qui montrent une grande efficacité mais luttent contre les problèmes de résistance. En parallèle, nous continuons à optimiser le profil d'efficacité des prochains candidats de la famille OX400, tout en conservant les avantages établis et partagés par tous nos composés issus de platON(TM) en termes de sécurité et d'absence de résistance. Nos nouveaux résultats confirment qu'en piégeant et suractivant spécifiquement PARP, les composés OX400 ont le potentiel de moduler la réponse immunitaire et d'épuiser le métabolisme des cellules tumorales. Nous allons continuer à explorer ces propriétés originales. »



