Onxeo poursuit le renforcement de son conseil d'administration

Paris (France), le 23 novembre 2021 – 19h CET – Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui la nomination de Bryan Giraudo en qualité de membre indépendant du conseil d'administration, en remplacement de Thomas Hofstaetter qui quitte le conseil après trois mandats.



Bryan Giraudo, nouveau membre indépendant du conseil d'administration d'Onxeo, déclare : « Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration d'Onxeo, composé d'experts de premier plan dans différents domaines cliniques et stratégiques. J'ai été impressionné par la technologie ciblant la réponse aux dommages de l'ADN tumoral de la société et par le professionnalisme des équipes et je suis heureux d'avoir l'opportunité de soutenir le développement de l'entreprise grâce à mon expérience de banquier d'affaires dans le secteur médical aux États-Unis ainsi que de cadre dirigeant d’une biotech américaine. »