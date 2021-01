Onxeo obtient un financement non dilutif de 5 M€ sous forme de Prêts Garantis par l'État

Ce financement étend l'horizon de trésorerie de la Société au 3e trimestre 2022



Nicolas Fellmann, directeur financier d'Onxeo, commente : « Nous sommes très heureux de l'engagement à nos côtés de nos partenaires bancaires ainsi que de Bpifrance et nous tenons les en remercier. Ce financement significatif permet à la société de gagner en visibilité financière dans de bonnes conditions économiques, alors que nous vivons actuellement dans un contexte complexe. Ce financement sécurise plus avant le bon déroulement de nos programmes de recherche et développement, AsiDNA(TM) aujourd'hui en évaluation clinique avec deux essais en cours et OX401, nouveau candidat médicament issu de platON(TM), qui présente un profil particulièrement prometteur. »



Les prêts sont garantis par l'État français à hauteur de 90 % et ont une maturité de 12 mois. À l'issue de cette période initiale, la Société peut, à sa discrétion, différer le remboursement du montant principal sur une période pouvant aller jusqu'à cinq ans supplémentaires.



