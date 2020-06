ONXEO : nouveau e-poster en ligne pour la réunion virtuelle de l'AACR 2020

Les données précliniques confirment la capacité d'AsiDNA(TM) à abroger la résistance des cancers aux PARPi en prévenant la reprise de la croissance des cellules persistantes



Ces nouvelles données montrent pour la première fois que la résistance aux PARPi peut être causée par des cellules pharmaco-tolérantes, et que l'ajout de l'AsiDNA(TM) à un inhibiteur de PARP prévient la repousse de ces cellules, de ce fait abolissant complètement et irréversiblement l'émergence de la résistance dans les cellules tumorales ovariennes.



Les résultats de cette étude sont de très bon augure pour la prochaine étude REVocan de phase 1b/2, associant AsiDNA(TM) au niraparib en milieu clinique dans le cancer de l'ovaire récurrent, qui a récemment été approuvée par les autorités réglementaires françaises et dont le démarrage est prévu au deuxième semestre 2020.



Ces données renforcent clairement l'intérêt d'AsiDNA(TM) dans la lutte contre la résistance, qui est aujourd'hui le principal enjeu dans le traitement du cancer.



