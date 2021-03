Onxeo : lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS pour accélérer les programmes de R&D

- Cette opération permettra de sécuriser le financement de la stratégie et les ressources nécessaires à l'atteinte d'étapes cliniques clés au moins jusqu'au 4ème trimestre 2022

- Montant cible de 9,3 M€, pouvant être porté à 10,7 M€ par exercice de la clause d'extension

- Opération ouverte au public en France et au Danemark

- Détachement du DPS le 17 mars 2021

- Période de souscription du 19 mars au 31 mars 2021 inclus en France et du 19 mars au 26 mars 2021 inclus au Danemark

- Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 6 actions existantes

- Prix de souscription : 0,71 € (correspondant à 5,29 DKK) par action, soit une décote faciale de 5,3% par rapport au cours de bourse du 8 mars 2021

- Opération sécurisée à hauteur de 7 M€ (75,5%) par des engagements de souscription des actionnaires de référence Financière de la Montagne et Invus Public Equities LP



Le produit de cette émission d'Actions Nouvelles est destiné à financer en priorité l'élargissement et l'accélération du développement clinique d'AsiDNA(TM), notamment en association avec d'autres agents anti-cancéreux. La Société entend également :

- poursuivre l'optimisation et le développement préclinique de nouveaux candidats issus de la plateforme platON(TM),

- optimiser les opérations de développement pharmaceutique et de fabrication des composés, et

- plus généralement, financer l'activité de la Société.