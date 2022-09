Onxeo : inclusion du 1er patient dans l’essai clinique de phase 1b/2 dans le gliome de haut grade récidivant chez l’enfant

Gliome de haut grade récidivant chez l’enfant : Onxeo annonce l’inclusion du 1er patient dans l’essai clinique de phase 1b/2 mené par le consortium européen ITCC, avec la promotion de l'Institut Curie



Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale d'Onxeo, déclare : « Onxeo est fier de sa collaboration clinique avec l’Institut Curie et remercie le Pr François Doz, investigateur principal de l’étude, pour son implication dans ce projet. Nous espérons que l’association d’AsiDNA à la radiothérapie dans ce type de cancer apportera un réel bénéfice aux patients qui souffrent d’une forme récidivante de gliome de haut grade. »



« L’inclusion du 1er patient est une étape importante dans cette étude de preuve de concept dont le but est d’évaluer l’efficacité et la bonne tolérance de l’administration systémique d’AsiDNA combinée à une nouvelle radiothérapie. Nous espérons que cette étude apportera des preuves encourageantes permettant d’améliorer le pronostic de cette maladie pour laquelle le besoin de nouveaux traitements est majeur, » conclut le Pr François Doz, pédiatre oncologue, directeur adjoint de la recherche clinique, de l'innovation et de l'enseignement du Centre SIREDO à l’Institut Curie, et investigateur principal de l'étude.



