ONXEO fait le point sur le programme de développement clinique de son candidat médicament first-in-class AsiDNATM

 Démarrage d’un essai de phase 1b/2 évaluant AsiDNATM en association avec l'inhibiteur de PARP olaparib aux Etats-Unis dans le cancer épithélial de l’ovaire, le cancer du sein et le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration

 Poursuite de l’essai de phase 1b/2 (REVOCAN), évaluant AsiDNATM en association avec des inhibiteurs PARP pour le traitement du cancer de l'ovaire chez des patientes dont le taux de CA125 augmente : données préliminaires encourageantes démontrées par l’analyse intermédiaire

 Recrutement en cours pour l’essai de phase 1b/2 évaluant AsiDNATM en association avec la radiothérapie chez des enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de gliome de haut grade récurrent



Paris (France), le 25 janvier 2023 - 18h00 CET - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX), ci-après « Onxeo » ou la « Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants contre les tumeurs, ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) et les oncogènes pilotes, fait le point sur le programme de développement clinique de son candidat médicament first-in-class AsiDNATM.



