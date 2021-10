Onxeo étoffe son conseil d'administration avec deux personnalités reconnues du secteur de la santé

Le Dr Robert L. Coleman, directeur scientifique de US Oncology Network et le Dr Jacques Mallet, ancien Senior Vice President de la division Portfolio Analytics/Corporate Strategy chez Sanofi, rejoignent le conseil d'administration de la Société en tant que membres indépendants



Shefali Agarwal, présidente du conseil d’administration d’Onxeo, commente : « Nous sommes fiers de voir d’aussi éminents experts rejoindre notre conseil d'administration et de bénéficier de leur forte expérience dans le secteur de la santé. Le Dr Coleman est un leader internationalement reconnu dans le domaine du cancer de l'ovaire qui a fortement contribué au développement de nombreux traitements innovants pour ce type de cancer très agressif. Le Dr Mallet apporte trois décennies d'expérience en tant que stratège et investisseur dans le secteur de la santé, ce qui constitue un atout majeur pour le développement d'Onxeo. Leurs parcours complémentaires, combinant recherche clinique de pointe et gestion de sociétés pharmaceutiques internationales, font d'eux d’excellents profils pour Onxeo qui entre dans une phase de montée en puissance et de renforcement du programme de recherche autour d'AsiDNA™. »



