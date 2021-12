Onxeo : de nouvelles données précliniques confirment la capacité d'AsiDNA™ à cibler les cellules « persistantes » et prévenir la résistance tumorale liée à différents traitements en association

Ces données innovantes ont été présentées lors de la conférence virtuelle EACR-AstraZeneca au cours de deux sessions dédiées



Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo, commente : « Comme nous l’avons déjà démontré dans nos études précédentes, les cellules persistantes pharmaco-tolérantes sont une cause bien établie de résistance aux thérapies ciblées telles que les TKI et les PARPi. Les données présentées aujourd’hui confirment leur rôle dans la résistance à différents types de traitement du cancer et qu’AsiDNA™ pourrait représenter une stratégie thérapeutique de choix pour éviter spécifiquement ce type de résistance tumorale. D'un point de vue médical, il s'agit de résultats particulièrement intéressants car ils ouvrent la voie à plusieurs stratégies d’association pour lutter contre la résistance tumorale. Nous sommes ravis que notre approche pionnière ait suscité un vif intérêt de la part de la communauté médicale et scientifique internationale lors de la conférence virtuelle EACR-AstraZeneca. »



