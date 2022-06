Onxeo : compte rendu de l’assemblée générale mixte du 15 juin 2022

Les recommandations de vote du Conseil d’administration ont été suivies pour toutes les résolutions

M. Khalil Barrage, Directeur général de la division d’investissements publics d’Invus, a été nommé membre du Conseil d’administration



Le Dr Shefali Agarwal, Présidente directrice générale d’Onxeo, commente : « Au nom de toute l’équipe d’Onxeo, je remercie l’ensemble des actionnaires pour leur engagement et leur soutien lors de cette assemblée. Je suis ravie d’accueillir Monsieur Khalil Barrage au sein de notre Conseil. Mr. Barrage apporte une grande richesse d'expérience et permet de renforcer les liens avec notre principal actionnaire, un fonds d’envergure mondiale très engagé dans le domaine des biotechnologies et dans l’accompagnement des sociétés innovantes telles que la nôtre dans nos prochaines étapes de croissance. Je souhaite également féliciter Jacques Mallet, dont le mandat est renouvelé, et qui a apporté au cours des derniers mois une forte contribution au sein du conseil et de l’entreprise. »



