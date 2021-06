Onxeo : compte rendu de l'assemblée générale mixte du 10 juin 2021

Les actionnaires de la Société ont également renouvelé pour trois ans le mandat de M. Thomas Hofstaetter, qui venait à échéance à l'issue de cette Assemblée et ratifié la nomination de M. Julien Miara, représentant d'Invus, en remplacement de M. Jean-Pierre Kinet jusqu'à échéance du mandat de ce dernier, à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.



La nomination du docteur Shefali Agarwal, vice-présidente exécutive et directrice médicale et du développement clinique d'Epizyme, société de Biotech américaine spécialisée en oncologie, en tant que membre du Conseil, a également été approuvée.



Pour recevoir toute l'information financière d'ONXEO en temps réel, faites-en la demande par mail à onxeo@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.