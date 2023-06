Onxeo change de nom et devient Valerio Therapeutics suite à l’approbation de l’Assemblée Générale Annuelle du 6 juin 2023

L’ensemble des résolutions agréées par le Conseil d’Administration ont été adoptées



Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale, déclare : « Je tiens à remercier l’ensemble de nos actionnaires pour leur participation et leur soutien lors de cette Assemblée Générale qui marque un réel tournant pour notre Société. Nous sommes fiers de vous présenter aujourd’hui notre nouvelle dénomination sociale, véhiculant des valeurs de force, santé, résilience, vitalité et robustesse. En outre, le nom Valerio possède une essence intemporelle et traditionnelle qui répond au positionnement de société de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur le développement de thérapies innovantes utilisant des plates-formes technologiques de pointe pour révolutionner le traitement du cancer et améliorer les résultats pour les patients. Valerio représente également le sens de l'héritage et de l'endurance, s’inscrivant ainsi dans l’histoire d’Onxeo pour en écrire une nouvelle page dans la durée. »



Pour recevoir toute l'information financière d'ONXEO en temps réel, faites-en la demande par mail à onxeo@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.