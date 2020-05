ONXEO : Bryan Garnier & Co initie à l'achat la couverture de l'entreprise

Paris (France), le 27 mai 2020 - 08h45 CEST - Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui la publication d'une étude d'initiation réalisée par Bryan Garnier & Co, l'une des principales sociétés européennes indépendantes de services financiers spécialisée dans la recherche, l'exécution et le conseil.



Bryan Garnier & Co suivra dorénavant le titre d'Onxeo en bourse* et valorise l'entreprise à 1,22 euro par action*.



Pour plus d 'informations: www.bryangarnier.com ou drayot@bryangarnier.com (Head of Corporate Sales).



* Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d'un service de production et de diffusion d'analyses financières a été convenue entre Onxeo et Bryan Garnier & Co.



