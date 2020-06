Onxeo annonce une augmentation de capital de 7,3 millions € par placement privé auprès d'Invus et de Financière de la Montagne, actionnaire historique de la Société

Les fonds levés permettront d'accélérer le développement des programmes d'Onxeo, et étendent son horizon de trésorerie jusqu'au 1er trimestre 2022



« Nous sommes très heureux de cette transaction favorable pour l'entreprise et ses actionnaires. Au-delà bien sûr de l'extension de notre visibilité financière, ce financement va nous permettre d'accélérer le développement d'AsiDNA(TM), notamment sur le plan clinique ainsi que celui d'OX401, second candidat issu de PlatON(TM) dont nous finalisons la validation du profil préclinique. Ces développements représentent des étapes importantes et de véritables catalyseurs de création de valeur pour le futur. Par ailleurs, cette opération marque l'entrée au capital d'un nouvel investisseur reconnu et témoigne de la forte crédibilité de notre Société. Ainsi, avec Financière de la Montagne, actionnaire historique et soutien sans faille de la société, ce sont deux actionnaires de référence avec lesquels nous nous réjouissons de travailler en partenariat étroit, pour transformer l'espoir que représente AsiDNA(TM) dans la lutte contre la résistance des cancers aux traitements en opportunités concrètes pour les patients », commente Judith Greciet, directrice générale d'Onxeo.



Pour recevoir toute l'information financière d'ONXEO en temps réel, faites-en la demande par mail à onxeo@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.