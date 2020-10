Onxeo annonce le recrutement de la première patiente de l'étude de phase 1b/2 Revocan

- Revocan vise à évaluer l'effet d'AsiDNA(TM) sur la résistance tumorale à un inhibiteur de PARP dans le cancer de l'ovaire en rechute

- De premiers résultats de Revocan sont attendus début 2021



« Au-delà de l'évaluation de la tolérance, l'essai clinique Revocan vise à fournir la preuve de concept de la capacité d'AsiDNA(TM), lorsqu'il est ajouté à un inhibiteur de PARP, à inverser la résistance acquise à ce traitement par ailleurs très efficace. Revocan a été conçu sur la base d'expériences in vivo concluantes qui reflétaient étroitement son protocole clinique. Si l'étude clinique donne les mêmes résultats positifs, nous espérons que AsiDNA(TM) deviendra le premier médicament à relever le défi crucial de la résistance acquise au traitement", déclare Olivier de Beaumont, directeur médical d'Onxeo. "Cette étude de preuve de concept ouvrirait aussi la voie à d'autres essais cliniques d'AsiDNA(TM), en combinaison avec d'autres thérapies ciblées, dans des indications majeures où les besoins non satisfaits sont élevés. Cet effet unique d'AsiDNA(TM) sur la résistance des tumeurs au traitement répondrait à une préoccupation majeure des oncologues et offrirait aux patients une nouvelle option thérapeutique pour mieux contrôler leur maladie. »



