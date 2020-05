Onxeo annonce l'approbation de l'étude REVocan par les autorités réglementaires

L'étude REVocan vise à évaluer l'abrogation par AsiDNA(TM) de la résistance tumorale à un inhibiteur de PARP dans le cancer de l'ovaire en récidive

Les premiers traitements pourraient débuter dans les prochaines semaines, dans l'objectif de premiers résultats fin 2020/début 2021



« Je tiens à remercier chaleureusement les équipes d'Onxeo et de Gustave Roussy qui, malgré le confinement et les difficultés liées à la situation sanitaire actuelle, ont travaillé sans relâche pour donner le plus rapidement possible, aux patientes atteintes d'un cancer récidivant de l'ovaire, accès à AsiDNA(TM) dans cette étude clinique clé pour Onxeo tout comme pour la communauté médicale, » indique Olivier de Beaumont, directeur médical d'Onxeo. « Compte tenu du mécanisme d'action singulier d'AsiDNA(TM), cette étude originale de preuve de concept de réversion du mécanisme de résistance à un inhibiteur de PARP pourrait ouvrir la voie à d'autres essais d'association avec d'autres thérapies ciblées, dans d'autres pathologies majeures, et offrir aux patients qui bénéficient de ces traitements une opportunité accrue de contrôle de leur maladie. »



