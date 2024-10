Onward Medical veut lever 40 millions d'euros par augmentation de capital

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Onward Medical (-4,98% à 5,72) décline après avoir annoncé le lancement d’une augmentation de capital par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels sans maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Cette medtech à l’origine de thérapies innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), vise une levée de fond d’un montant brut de 40 millions d'euros. Le produit net du placement privé devrait permettre de couvrir les besoins en trésorerie de l'entreprise sur 2 ans.

