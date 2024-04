ONWARD® Medical Reports Full Year 2023 Financial and Operating Results and Shares 2024 Highlights Year-to-Date

EINDHOVEN, Pays-Bas — 25 avril 2024 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), une entreprise de technologie médicale qui développe des thérapies de stimulation de la moelle épinière innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance des personnes atteintes de lésion de la moelle épinière (SCI), annonce aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour l'année complète 2023.



« En 2023, nous avons réalisé des progrès considérables par rapport à nos objectifs et avons posé les bases pour lancer notre système ARC-EX sur le marché américain plus tard cette année », a déclaré Dave Marver, CEO de ONWARD Medical. « Nous avons également bien commencé 2024, en levant 20 millions d'euros de capital et en soumettant notre dossier De Novo à la FDA pour le système ARC-EX. »



Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué en version anglaise :