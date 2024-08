ONWARD® Medical réaffirme ses priorités stratégiques pour 2024 et publie les faits marquants financiers non audités du deuxième trimestre

EINDHOVEN, Pays-Bas, 7 août 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), réaffirme aujourd'hui ses priorités stratégiques pour 2024 :



_ ARC-EX : Lancement commercial prévu au Q4 2024 aux États-Unis, sous réserve de l'approbation de la FDA. La société a accéléré les préparatifs de lancement, recrutant et développant les départements ventes et services. Prix prévu du système : 40 000 $ basé sur les résultats de l'étude Up-LIFT publiés en juin 2024.

_ ARC-IM : Publication des données intermédiaires..

_ ARC-IM : Lancement de l'étude pivot.

_ ARC-BCI : Avancement de la thérapie. La société prévoit de faire progresser les activités cliniques et de développement pour son système expérimental ARC-BCI System.



Faits marquants financiers non audités du T2 :

_ Solde net de trésorerie au 30 juin 2024 : 32,1 millions d'euros.

_ Publication des états financiers du S1 2024 et webinaire sur le lancement d'ARC-EX le 10 septembre 2024.



"Nous nous préparons à lancer ARC-EX System au quatrième trimestre aux États-Unis. La solidité des données de l'essai pivot Up-LIFT publiées dans Nature Medicine soutient un prix de système de 40 000 $", a déclaré Dave Marver, PDG de ONWARD Medical. "En plus de ce premier lancement commercial important, les trimestres à venir promettent de nombreuses étapes et développements significatifs, y compris des publications majeures, des lancements d'études et des avancées cliniques.”



Retrouvez l'intégralité de ce communiqué, ci-joint :