ONWARD Medical publie une mise à jour préliminaire du troisième trimestre 2025 mettant en évidence l’adoption accélérée du système ARC-EX aux États-Unis

Eindhoven (Pays-Bas), le 13 octobre 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD – US ADR : ONWRY), société leader dans le domaine des neurotechnologies visant au développement de thérapies visant à restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance des personnes atteintes d’une lésion de la moelle épinière ou d’autres troubles du mouvement, annonce aujourd’hui les principales réalisations au cours du troisième trimestre 2025 :

• Traction commerciale : 40 systèmes ARC-EX® ont été vendus au cours du troisième trimestre, illustrant la solide dynamique commerciale de cette technologie de stimulation externe de la moelle épinière. Plus de 50 cliniques aux États-Unis sont désormais équipées du système ARC-EX.

• Étapes réglementaires : La société a obtenu le marquage CE pour le système ARC-EX, indiqué pour améliorer la force et la sensibilité des mains après une lésion de la moelle épinière, tant en clinique qu’à domicile. Par ailleurs, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé une exemption pour dispositif expérimental (IDE) pour le système ARC-IM®, permettant le lancement de l’étude pivot mondiale Empower BP, conçue pour évaluer la sécurité et l’efficacité de la plateforme de neuromodulation implantable de la société dans le traitement de l’instabilité de la pression artérielle après une lésion de la moelle épinière.