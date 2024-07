ONWARD® Medical publie son rapport annuel de développement durable

EINDHOVEN, Pays-Bas, 17 juillet 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), a récemment publié son rapport annuel de développement durable pour l'ensemble de l'année 2023.

Le rapport est disponible ici et sur le site de la société rubrique investisseurs (https://ir.onwd.com/esg-information).



EcoVadis, le plus grand fournisseur mondial d'évaluations de développement durable des entreprises, a classé ONWARD Medical parmi les 40 % des meilleurs du secteur pour ses performances en matière de développement durable. L'évaluation EcoVadis évalue plus de 20 critères répartis sur quatre thèmes principaux : l'environnement, le travail et les droits de l'homme, l'éthique et les chaînes d’approvisionnement durables. Plus de 130 000 entreprises dans le monde ont été notées par EcoVadis.



Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué :